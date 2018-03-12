Home Gossip Isola dei Famosi 2018 gossip, nuovi amori e Alessia Marcuzzi incinta?

Isola dei Famosi 2018 gossip, nuovi amori e Alessia Marcuzzi incinta?

di Redazione 12/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Isola dei Famosi 2018 ancora una volta è stata travolta dal gossip. Dove amore vista per il naufraghi e Alessia Marcuzzi incinta? Ecco tutta la verità... Isola dei Famosi 2018 coppie, scoppia l'amore al Honduras? L'Isola dei Famosi 2018 quest'anno in parte sta riuscendo ad eludere canne che aspettavano qualcosa di diverso. Subito dopo la fine del Grande Fratello è nata una grandissima attesa per i fan del reality dovuta all'arrivo di Francesco Monte al Honduras. In molti per l'ex tronista pugliese potesse incontrare l'amore che effettivamente stava arrivando... Ricordiamo che tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto c'è stato anche un bacio, inoltre il ragazzo ha sempre dichiarato di voler scoprire come potesse evolversi questo flirt. Ma le settimane passano e l'Isola dei Famosi 2018 sta per arrivare nella sua fase clou e sembrerebbe senza la nascita di coppie, a quanto pare l'amore non scoppia sull'Honduras. Francesco Monte dopo il canna-gate Francesco Monte senza ombra di dubbio è stato e continua ad essere uno dei protagonisti più discussi dell'Isola dei Famosi 2018. Il destino del tronista sulle spiagge dell'Honduras è cambiato a causa di alcune dichiarazioni fatte da Eva Henger, che l'ho accusato di aver fumato della droga prima dell'inizio del reality. Non a caso il tutto è stato rinominato canna-gate. In questo frangente però sull'isola le cose non vanno esattamente bene, dato che Alessia Mancini sembra stia continuando una lunga serie di conflitti tra ho iniziato con il modello Marco Ferri a causa dei turni di pesca. Durante il day time dell'Isola dei Famosi 2018 Alessia Mancini pronuncia questa frase: "Marche un ragazzo pieno di sé. Il pensiero che non sia stato lui a pescare con i pesci e granchi in taxi orgoglio di eroe. È un rosicone". Alessia Marcuzzi incinta? L'annuncio su Instagram Anche senza la presenza di alcune coppie sulle spiagge dell'Honduras, l'Isola dei Famosi è stata comunque travolta dal gossip. Protagonista delle Bari news è proprio la conduttrice del reality show: Alessia Marcuzzi incinta? A chiarire tutto nuovamente sulla vicenda è la stessa Alessia Marcuzzi che su Instagram posta un un'immagine divertente: "Non sono incinta, è solo un po' de panza".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp