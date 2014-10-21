Genova, manifestazione contro sindaco e governatore: protesta anche De André
di Redazione
21/10/2014
Mega contestazione, nelle ultime ore, a Genova, città duramente colpita da un'alluvione. I manifestanti hanno percorso le vie del capoluogo ligure e, una volta arrivati dinanzi al palazzo comunale, hanno iniziato a scagliare bottigliette, uova e monetine. Tra i manifestanti anche Cristiano De André e Francesco Baccini, genovesi DOC.
La protesta è stata organizzata sia per chiedere le dimissioni del sindaco Marco Doria e il governatore Claudio Burlando, che lo stanziamento di fondi a favore dei commercianti e dei cittadini genovesi, messi in ginocchio dall'alluvione.
Sembra che il sindaco Doria abbia ricevuto una delegazione di contestatori. La popolazione genovese è stanca dell'inerzia e dell'incapacità delle istituzioni in occasione dei nubifragi che, quasi ogni anno, colpiscono la città.
Redazione