Genova, manifestazione contro sindaco e governatore: protesta anche De André

Mega contestazione, nelle ultime ore, a Genova, città duramente colpita da un'alluvione. I manifestanti hanno percorso le vie del capoluogo ligure e, una volta arrivati dinanzi al palazzo comunale, hanno iniziato a scagliare bottigliette, uova e monetine. Tra i manifestanti anche Cristiano De André e Francesco Baccini, genovesi DOC.

La protesta è stata organizzata sia per chiedere le dimissioni del sindaco Marco Doria e il governatore Claudio Burlando, che lo stanziamento di fondi a favore dei commercianti e dei cittadini genovesi, messi in ginocchio dall'alluvione.

Sembra che il sindaco Doria abbia ricevuto una delegazione di contestatori. La popolazione genovese è stanca dell'inerzia e dell'incapacità delle istituzioni in occasione dei nubifragi che, quasi ogni anno, colpiscono la città.