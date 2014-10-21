Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Genova, manifestazione contro sindaco e governatore: protesta anche De André

Redazione Avatar

di Redazione

21/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Mega contestazione, nelle ultime ore, a Genova, città duramente colpita da un'alluvione. I manifestanti hanno percorso le vie del capoluogo ligure e, una volta arrivati dinanzi al palazzo comunale, hanno iniziato a scagliare bottigliette, uova e monetine. Tra i manifestanti anche Cristiano De André e Francesco Baccini, genovesi DOC.

La protesta è stata organizzata sia per chiedere le dimissioni del sindaco Marco Doria e il governatore Claudio Burlando, che lo stanziamento di fondi a favore dei commercianti e dei cittadini genovesi, messi in ginocchio dall'alluvione.

Sembra che il sindaco Doria abbia ricevuto una delegazione di contestatori. La popolazione genovese è stanca dell'inerzia e dell'incapacità delle istituzioni in occasione dei nubifragi che, quasi ogni anno, colpiscono la città.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

McDonald's e Coca Cola sferzate dalla crisi: tagli in vista

Articolo Successivo

Maurizio Gasparri minacciato di morte: sporge denuncia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025