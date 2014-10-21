Loading...

Maurizio Gasparri minacciato di morte: sporge denuncia

21/10/2014

E' stato recentemente criticato da molti per le parole, alquanto pesanti, riservate a una giovane fan del rapper Fedez. Ora il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri passa alle maniere forti e sporge denuncia. La notizia è stata riportata dall'ufficio stampa del senatore.

Pare che Gasparri e la sua famiglia abbiano ricevuto minacce di morte. Non si conoscono altri dettagli riguardo a questa vicenda.

