Maurizio Gasparri minacciato di morte: sporge denuncia

E' stato recentemente criticato da molti per le parole, alquanto pesanti, riservate a una giovane fan del rapper Fedez. Ora il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri passa alle maniere forti e sporge denuncia. La notizia è stata riportata dall'ufficio stampa del senatore.

Pare che Gasparri e la sua famiglia abbiano ricevuto minacce di morte. Non si conoscono altri dettagli riguardo a questa vicenda.