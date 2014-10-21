McDonald's e Coca Cola sferzate dalla crisi: tagli in vista

La crisi economica piega anche un colosso come McDonald's, re degli hamburger. I risultati trimestrali, in Borsa, sono stati decisamente inferiori alle aspettative. Per questo motivo, l'azienda ha deciso di cambiare.

"La nostra performance è al di sotto delle attese... venti contrari interni ed esterni si sono dimostrati più forti del previsto e continueranno nel quarto trimestre. Queste significative sfide richiedono altrettanti significativi cambi", ha dichiarato il CEO di McDonald's, Don Thompson.

Non sorride neanche Coca Cola che, visti i pessimi risultati in termini di utili, ha annunciato un piano di tagli entro il 2019. Insomma, anche le aziende più potenti e famose piangono. La crisi non risparmia proprio nessuno.