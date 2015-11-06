Home Esteri Germania, Treno Travolge Camion a Freihung: Conducente Convoglio Disperso

di Redazione 06/11/2015

Drammatico incidente in Germania. Un treno ha travolto un camion. Il bilancio è di almeno un morto. L'episodio è avvenuto a Freihung, in Baviera Sul luogo dell'incidente sono subito accorsi i pompieri, le forze dell'ordine e il personale sanitario. Un treno regionale, secondo una prima ricostruzione, ha preso in pieno un camion nei pressi di un passaggio a livello bavarese. La tragedia si è consumata ieri, in serata. Quattro persone sono rimaste ferite e, subito, sono state trasportate in ospedale. Il mezzo pesante travolto dal convoglio regionale sarebbe un mezzo militare statunitense. In Germania non sono rari gli incidenti che vedono coinvolti treni. 5 anni fa, ad esempio, 15 persone rimasero gravemente ferite nella Renania Palatinato , in quanto treno ad alta velocità, diretto a Parigi e partito da Francoforte, travolse un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti. Le carrozze del convoglio deragliarano. Una scena terribile. Il conducente del camion, un 35enne, venne subito trasportato in ospedale con l'elicottero. La circolazione ferroviaria sulla linea Francoforte Parigi venne temporaneamente spostata su Strasburgo. L'incidente avvenuto ieri a Freihung, località che dista circa 65 km da Norimberga ha causato almeno una vittima, probabilmente uno dei due conducenti del mezzo militare statunitense. Gli inquirenti sono alla ricerca del ferroviere che guidava il treno . Dopo il dramma, la Polizia aveva parlato di diversi morti e di una forte esplosione. Quello che è certo è che la cabina del treno si è disintegrata a causa dell'impatto e dell'incendio scoppiato successivamente al tremendo urto. In base alle prime indiscrezioni, il mezzo militare stava transitando sul passaggio a livello ma, all'improvviso, è spuntato il lungo treno proveniente da Norimberga . Il conducente del convoglio, tutt'ora ricercato, probabilmente non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro. Il treno ha così preso in pieno il camion, che è stato trascinato per diversi metri sui binari.

