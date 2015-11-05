Home Spettacoli "45": Charlotte Rampling e Tom Courtneay Protagonisti Film Trionfatore Berlinale

di Redazione 05/11/2015

Esce al cinema un film che vale la pena vedere per la trama, il cast, il regista e, perché no, per i numerosi riconoscimenti ottenuti in breve tempo. Parliamo di "45", capolavoro diretto da Andrew Haigh I protagonisti di "45" sono una coppia di settantenni, Kate (Charlotte Rampling) e Geoff (Tom Courtneay), che, come molte persone della loro età, vivono una vita serena, senza problemi. Lei trascorre le giornate a leggere, camminare e scherzare col marito. Per lui è lo stesso. I due stanno insieme da 45 anni. Kate e Geoff stanno bene insieme ma un evento porterà una certa tensione. Geoff viene a scoprire che è stato scoperto, in un ghiacciaio, il cadavere della sua fidanzata, Katya, di cui si erano perse le tracce negli anni '60. Il ritrovamento del corpo di Katya sconvolgerà la vita di Geoff e, di conseguenza, di Kate. Quest'ultima, per la prima volta, dopo 45 anni di matrimonio si farà diverse domande sulla relazione con Geoff . Ennesima grande prova del cineasta Andrew Haigh, che ha realizzato un film particolare ed emozionante che ha incassato l'Orso d’Argento all'ultima Berlinale ed ha stupito tutti al Festival di Edimburgo. Haigh si è ispirato a un libro di David Constantine, "In Another Country", per realizzare il suo ultimo film, che bisogna assolutamente vedere. Parlando dei protagonisti di "45", Haigh ha detto: "Una coppia come la loro così in là con gli anni è volutamente poco convenzionale. Non credo affatto che le persone smettano di cercare risposte solo perché invecchiano. C'è quest'idea che prima di arrivare ai trent'anni bisogna aver capito e risolto tutto di se stessi, ma sono sicuro che per molti di noi non funziona così. Cambiamo in continuazione e non smettiamo mai di fare domande. Rivelare i propri sentimenti non è certo facile e il marito interpretato da Tom Courtenay non è certo un cattivo; di cattivi non ce ne sono nel mio film, ma solo delle persone che cercano di risolvere i propri problemi".

