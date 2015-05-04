Home Spettacoli Gerry Scotti presenta Caduta Libera: "Un quiz magnetico che vi conquisterà"

Gerry Scotti presenta Caduta Libera: "Un quiz magnetico che vi conquisterà"

di Redazione 04/05/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Gerry Scotti a "Tv Sorrisi e Canzoni" ha presentato "Caduta Libera", il nuovo show del preserale di Canale 5, in onda da stasera, lunedì 4 maggio, alle ore 18.45: "Un quiz magnetico che vi conquisterà" come dalle parole del conduttore! Il nuovo gioco vedrà opposti un concorrente e 10 sfidanti, che si affronteranno in un duello in cui dovranno rispondere a delle domande senza sbagliare; basterà un errore per essere eliminati! Un quiz che come ha spiegato Gerry Scotti dagli studi di Barcellona, da dove il quiz andrà in onda, ricorda “Passaparola” e “La ruota della fortuna”; con domande di enigmistica, giochi di parole, cruciverba, ma attenzione, perchè le domande non sono proprio facili! Il format è andato in onda in 12 Paesi ed ora approda nel Belpaese, come nuovo format per l'estate, prodotto da Endemol Italia. I partecipanti si troveranno sopra una botola; il concorrente di volta in volta, sceglie un avversario da sfidare: si risponderà a turni alterni e per chi sbaglia; la botola si apre e lo elimina facendolo precipitare in una vasca piena di gommapiuma in cubi, profonda 3 metri! Chi riesce a eliminare tutti gli sfidanti, può arrivare a vincere un ricco montepremi! Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp