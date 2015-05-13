Loading...

Gettano in mare una bottiglia con messaggio, 40 anni dopo arriva la risposta

13/05/2015

Era il 1975, quanto Susan Cordell e Amy Beth Heinkel, due liceali di Port Townsend, nello Stato di Washington, in Usa, decisero per puro gioco – con pochissime speranze - di inviare un messaggio nell’Oceano, in una bottiglia con scritto: "Se ci trovate, per favore rispondete a questo indirizzo” ed avevano elencato luogo e strada di un ristorante del posto. Invece alcune settimane fa, dopo ben 40 anni, ecco giungere la risposta, come raccontano i media locali: circa un mesetto fa, una giovane ragazza ha trovato la famosa bottiglia su una spiaggia in Alaska ed ha deciso di contattare le mittenti! Gli sforzi della giovane sono stati premiati grazie al web, la ragazza, Mikki Stazel, è riuscita a rintracciare Susan Cordell che oggi lavora alle Hawai, da dove, ha fatto sapere: "Sapere che il contenitore di vetro sia arrivato intatto sulla spiaggia dopo tutto questo tempo … mi fa pensare … che ... tutto è possibile” ! Michela Galli
