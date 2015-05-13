Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Mille Miglia, Cascina accoglierà terza tappa: 438 auto d'epoca

Redazione Avatar

di Redazione

13/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

C'è fermento a Cascina per la commemorazione della celebre Mille Miglia, che si svolgerà sabato prossimo, 16 maggio. A corso Matteotti passeranno ben 438 auto d'epoca.

La terza tappa della Mille Miglia tocca anche Cascina. Le vetture verranno guidate da persone originarie di 34 nazioni diverse, che rappresentano 64 aziende automobilistiche. La tappa toccherà Cascina verso le 12, dopo il passaggio in località come la Val d'Orcia e la Val d'Elsa. All'inizio arriveranno 60 Ferrari e 60 Mercedes odierne; successivamente arriveranno i concorrenti, suddivisi in 3 gruppi, che pranzeranno insieme a piazza dei Caduti. Verrà allestito un mega stand ristoratore. Dopo un buon pranzo, i partecipanti torneranno nelle loro vetture e si dirigeranno a Parma, ultima località della terza tappa. L'arrivo è previsto verso le 18.

I partecipanti alla Mille Miglia non sono solamente piloti comuni, ma anche celebrità del mondo della musica, del cinema e della finanza. A dare man forte all'organizzazione dell'evento anche i volontari della della Pubblica assistenza di Cascina, della Misericordia di Cascina, dell'associazione La racchetta e di Cascina Ad 1364.

Quella di Cascina sarà l'unica tappa in Toscana della celebre Mille Miglia, gara automobilista che si svolse ben 24 volte in Italia dal 1927 al 1957. Un'occasione unica per veder passare splendide auto storiche. Un museo dell'auto 'itinerante'.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Gettano in mare una bottiglia con messaggio, 40 anni dopo arriva la risposta

Articolo Successivo

Bari, traghetto 'Francesca' in fiamme: equipaggio doma incendio

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025