Mille Miglia, Cascina accoglierà terza tappa: 438 auto d'epoca

C'è fermento a Cascina per la commemorazione della celebre Mille Miglia, che si svolgerà sabato prossimo, 16 maggio. A corso Matteotti passeranno ben 438 auto d'epoca.

La terza tappa della Mille Miglia tocca anche Cascina. Le vetture verranno guidate da persone originarie di 34 nazioni diverse, che rappresentano 64 aziende automobilistiche. La tappa toccherà Cascina verso le 12, dopo il passaggio in località come la Val d'Orcia e la Val d'Elsa. All'inizio arriveranno 60 Ferrari e 60 Mercedes odierne; successivamente arriveranno i concorrenti, suddivisi in 3 gruppi, che pranzeranno insieme a piazza dei Caduti. Verrà allestito un mega stand ristoratore. Dopo un buon pranzo, i partecipanti torneranno nelle loro vetture e si dirigeranno a Parma, ultima località della terza tappa. L'arrivo è previsto verso le 18.

I partecipanti alla Mille Miglia non sono solamente piloti comuni, ma anche celebrità del mondo della musica, del cinema e della finanza. A dare man forte all'organizzazione dell'evento anche i volontari della della Pubblica assistenza di Cascina, della Misericordia di Cascina, dell'associazione La racchetta e di Cascina Ad 1364.

Quella di Cascina sarà l'unica tappa in Toscana della celebre Mille Miglia, gara automobilista che si svolse ben 24 volte in Italia dal 1927 al 1957. Un'occasione unica per veder passare splendide auto storiche. Un museo dell'auto 'itinerante'.