Posta su Instagram foto del figlio di 1 anno con la sigaretta: scandalo

13/05/2015

La foto di un bambino di solo 1 anno, che fuma una sigaretta è stata postata su Instagram, ove ha suscitato l'indignazione e lo sconcerto di migliaia di utenti spagnoli. L'utente del social network è una valenciana di 18 anni, che ha postato lo scatto accompagnandolo dal commento: "Sei già un fumatore a 1 anno, ti amo piccolo, tu sei la mia xxx vita". La foto ha ottenuto 2mila like e ben 36mila commenti, tra cui moltissimi insulti alla mamma e non poche minacce di denuncia; in molti infatti, hanno fatto notare quanto sia grave dare una sigaretta accesa ad un bimbo di un solo anno, i cui polmoni non si sono ancora sviluppati completamente! Dal profilo di Instagram della mamma 18enne, emergono comunque altre foto imbarazzanti, che vedono la ragazza, farsi immortalare vicino a pistole in pose provocanti; molti gli utenti che l'hanno segnalata alla polizia postale spagnola. Michela Galli
