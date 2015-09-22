Home Scienza e tecnologia Gianni Morandi Riceve Premio "Personaggio dell'Anno 2015", Popolarissmo su Facebook

di Redazione 22/09/2015

Gianni Morandi ormai non può più fare a meno di Facebook, dove ogni giorno pubblica foto che lo ritraggono in momenti diversi della giornata. Insomma, il cantante usa il popolare social network per tenersi in contatto coi fan e condividere gioiosi sprazzi della quotidianità E' proprio il grande 'dinamismo facebookiano' che ha permesso a Morandi di guadagnarsi il riconoscimento "Personaggio dell’Anno 2015" ai "Macchia Nera Italian Awards", manifestazione nel corso della quale si premiano i personaggi e siti web che lasciano particolarmente il segno su Internet. I premi vengono conferiti in base al 'quantum' di voti ottenuti dagli utenti italiani. Gianni Morandi è molto apprezzato sul web perché riesce ad infondere grande positività col suo profilo Facebook. Si pensi che la popolarità del cantante supera addirittura quella di Samantha Cristoforetti, celebre astronauta tornata recentemente sulla Terra dopo un periodo trascorso sulla ISS. Non è un caso che il profilo Facebook di Morandi abbia incassato finora 2 milioni di 'Like'. Ci deve essere qualcosa di speciale che attrae gli internauti, che è senza dubbio la spontaneità. "Gianluca Neri, presidente del MACCHIA NERA AWARDS, mi consegna il premio di personaggio dell’anno deciso e votato dagli utenti della rete. Proprio in questi giorni la nostra pagina ha superato i due milioni di fan! Ce la farò a salutarvi e abbracciarvi tutti?", ha scritto Morandi su Facebook, pubblicando anche uno scatto. "Non avrei mai creduto di poter raggiungere un pubblico così vasto e diverso, mi scrivono in tanti di tutte le età e io posso interagire con tutti. Gli adolescenti per strada mi fermano chiedendomi un autoscatto. E pensare che solamente due anni fa credevo che Facebook fosse un videogioco per ragazzi", ha aggiunto Gianni. Insomma, se vi sentite un po' giù di morale visitate il profilo Facebook di Gianni Morandi: tornerete a sorridere! Provare per credere.

