Giappone ricorda sciagura Fukushima: cerimonia al Teatro Nazionale di Tokyo

Sono passati esattamente 4 anni dalla sciagura alla centrale nucleare di Fukushima, in Giappone, dovuta a un sisma/tsunami potentissimo. La calamità naturale costò la vita a oltre 18.000 persone. Molti, inoltre, i dispersi.

La problematica nucleare, dopo 4 anni, non è stata risolta a Fukushima. Al Teatro Nazionale di Tokyo è stata organizzata una cerimonia di commemorazione delle vittime, a cui hanno partecipato le più alte cariche nipponiche, come il premier Shinzo Abe, l'imperatore Akihito e la moglie.

"Sono passati 4 anni e tutti insieme vogliamo esprimere il nostro cordoglio per le vittime e i loro familiari. Le immagini trasmesse dalla tv erano terribili", ha asserito l'imperatore Akihito.