Londra: rubinetto per evitare spreco acqua e risparmiare sulla bolletta
di Redazione
11/03/2015
Come risparmiare il consumo d'acqua e, nel contempo, tagliare i costi in bolletta? Arriva il nuovo rubinetto hi-tech con getto d'acqua ornamentale ideato da Simin Qiu, un giovane studente della Royal College of Art di Londra.
Nel becco del caratteristico rubinetto c'è una doppia turbina che genera un getto d'acqua molto bello e che evita il dispendio d'acqua. Pare che il rubinetto possa far risparmiare fino al 15% in bolletta. L'acqua è un bene importante che non va sprecato: ricordiamocelo sempre!
