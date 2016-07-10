Gioca a Pokemon Go e scopre cadavere
10/07/2016
Pensava di trovare un Pokemon d'acqua vicino casaPokemon Go, videogioco a realtà aumentata, è venuto alla ribalta negli Usa per un episodio sconcertante. La 19enne Shayla si era messa a giocare ma invece di trovare qualche animaletto ha scoperto un cadavere che affiorava da un rigagnolo di Riverton, piccolo centro del Wyoming. Per chi non lo sapesse, Pokemon Go è un interessante videogame a realtà aumentata che spinge i giocatori ad uscire di casa per trovare Pokemon. E' disponibile sia per Android che iOS. Ovviamente l'inquietante ritrovamento ha scioccato la Wiggins, che ha rivelato al sito KTVQ:
"Stavo cercando di catturare un Pokemon d'acqua vicino ad una sorgente d'acqua non lontano da casa mia. Ho fatto qualche passo sulla riva e mi è parso di vedere qualcosa affiorare dall'acqua. Mi sono avvicinata ed ho realizzato che era un cadavere".
Pokemon Go spinge giocatori ad uscire di casaLa ragazza che giocava a Pokemon Go ha subito allertato la Polizia. Gli agenti hanno constatato che il cadavere si trovava in acqua da almeno 24 ore. Shayla Wiggins non dimenticherà presto l'esperienza, ed ogni volta che, in futuro, giocherà al videogame Nintendo ricorderà quel cadavere che galleggiava sul fiumiciattolo. La stessa Shayla ha definito "scioccante" la scoperta fatta lo scorso 8 luglio vicino la sua abitazione. Credeva di trovare un Pokemon e invece ha scoperto un corpo senza vita. Quando si gioca a Pokemon Go, visto che si esce fuori, si possono fare strani incontri, non pensate? Pokemon Go è un nuovo videogioco alquanto inconsueto che consiste nel catturare Pokemon virtuali nascosti i luoghi del mondo reale. Il videogame, in soldoni, è una sorta di caccia al tesoro: è stato progettato proprio per spingere i giocatori ad uscire di casa.
