Giorgio Napolitano, mandato agli sgoccioli: "Imminente conclusione"

Il mandato del Capo dello Stato Giorgio Napolitano è agli sgoccioli. A confermarlo è stato proprio il diretto interessato, parlando di "imminente conclusione del mio mandato presidenziale".

Nel corso dello scambio di auguri, al Quirinale, con il corpo diplomatico, Napolitano ha sottolineato che "l'opera portata avanti dal presidente Renzi e dal Governo rappresenta un coraggioso sforzo per eliminare alcuni nodi e correggere mali antichi che hanno frenato lo sviluppo del Paese e sbilanciato la struttura della società italiana e del suo sistema politico".

"Insieme ad altri Paesi ci siamo sforzati, con qualche successo, di focalizzare l'attenzione e la volontà politica dei Paesi sull'imprescindibile necessità di combinare il primario obiettivo di crescita e sviluppo con realistiche regole di riequilibrio e di disciplina fiscale", ha aggiunto il Presidente della Repubblica che, insomma, sta per terminare la sua avventura al Quirinale. Intanto sono partiti i pronostici sul successore di Napolitano. Chi sarà? Romano Prodi?