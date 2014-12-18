Loading...

Ylenia Carrisi, tribunale dichiara morte presunta: Albano presentò ricorso

di Redazione

18/12/2014

Ylenia Carrisi, figlia di Albano e Romina, fece perdere le sue tracce nel 1994, quando si trovava a New Orleans, negli Stati Uniti. Nessuno ha avuto più notizie di lei, né è stato scoperto il suo corpo.

Lo scorso primo dicembre il Tribunale di Brindisi ha dichiarato la morte presunta di Ylenia Maria Sole Carrisi. La decisione dei giudici è stata presa dietro ricorso dell'avvocato di AlBano, Sandro Caforio, presentato due anni fa.

“E’ un atto dovuto, ce lo chiede lo Stato per una serie di ragioni e noi lo abbiamo fatto” ha detto il cantautore di Cellino San Marco nel corso di una recente intervista. Soffermandosi anche sull'astio con Romina relativamente al ricorso presentato in tribunale, Albano ha detto: “Io sono molto libero, ritengo che ognuno abbia il diritto di pensarla come vuole. Questo però era un passaggio del tutto formale e necessario”.

Il Tribunale di Brindisi, in base alla legge, aveva affisso l’avviso con cui si informava dell’avvenuta richiesta di un parente, contenente le generalità di Ylenia, il luogo dell'ultima residenza e della scomparsa.

