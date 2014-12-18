Charlie XCX: popstar talentuosa e glamour, red carpet da urlo ai Billboard Women in Music

Forse non tutti ancora la conoscono, ma è certo che tra poco diventerà famosa. Parliamo della popstar 22enne Charli XCX, che recentemente ha lanciato il suo nuovo disco, "Sucker".

Nelle ultime ore Charli ha lasciato a bocca aperta tutti perché è apparsa su diverse foto con un outfit decisamente 'piccante'. In occasione dei Billboard Women in Music, Charli XCX si è presentata con un vestito bianco di pizzo, molto trasparente, che ha estasiato la maggior parte delle persone, ovviamente uomini.

Charli XCX, parlando del suo nuovo capolavoro, ha sottolineato che è intriso di aggressività e "pop frizzante". La giovane cantante si è ispirata a molti big della musica internazionale, in primis Britney Spears, il suo vero idolo. Chissà se Charli XCX riuscirà a diventare famosa come Britney? Beh, la strada è tutta in salita, ma la giovane popstar ha doti e sensualità per centrare l'obiettivo. Intanto godetevi le foto dei Billboard Women in Music.