Giornata degli Ex Fumatori: Accendi una Scintilla Simbolica!

30/10/2015

Oggi, 30 ottobre, si celebra la Giornata degli Ex Fumatori. Lo slogan di quest'anno è "Gli Ex Fumatori brillano più forte!". Anche quest'anno, dunque, si festeggiano i risultati ottenuti, dopo tanti sacrifici  dagli ex fumatori europei. Tutti gli ex fumatori possono partecipare all'inedita gara "Gli ex fumatori brillano più forte!", accendendo una scintilla online

  Tutti coloro che hanno scaricato l'app iCoach potranno pubblicare le immagini  dei loro "attimi sfavillanti" sui canali  Instagram e Twitter della Commissione europea. La campagna "Gli Ex Fumatori sono Irresistibili" è stata promossa per la prima volta nel 2011 ed ha permesso a molti giovani ed adulti di dire addio alle 'bionde'. La campagna fa centro perché mette subito in evidenza gli aspetti positivi di una vita senza tabacco, a partire da quelli economici. Sia gli ex fumatori che i membri del gruppo di iCoach possono esultare per i risultati ottenuti accendendo una favilla online. Il commissario Vytenis Andriukaitis ha affermato: "Essendo un cardiologo ho potuto constatare personalmente i terribili effetti dell'uso del tabacco. Ho anche perso due dei miei fratelli a causa di malattie fumo correlate. Non dimenticherò mai la sofferenze che hanno dovuto patire. Il tabacco è responsabile di circa 700.000 morti evitabili ogni anno nell'Unione Europea. Una politica rigorosa di controllo dell'utilizzo del tabacco, supportato da iniziative per accrescere la consapevolezza, come 'Gli Ex Fumatori sono Irresistibili', sono vitali per migliorare la salute pubblica nell'Unione Europea. Smettere di fumare è un successo di cui essere orgogliosi, un risultato che può cambiare la vita. Celebreremo il 30 ottobre migliaia di ex fumatori che splendono in tutta Europa. Mi congratulo con tutti loro, sono un'ispirazione per tutti coloro che stanno combattendo per smettere". Dal 2011 ad oggi il 36% degli utenti iCoach hanno affermato di essere riusciti a dire addio alle 'bionde'. Ciò significa che tali soggetti non solo ne hanno guadagnato in salute, ma hanno anche risparmiato 262 milioni di euro. Il  professor Giacomo Mangiaracina, docente alla facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università 'La Sapienza' di Roma, e direttore responsabile del magazine 'Tabaccologia' ha spiegato: "Nel corso della mia vita professionale ho aiutato più di 30.000 fumatori a smettere creando metodologie, promuovendo la ricerca e formando operatori. Se tutti gli operatori della salute si impegnassero nell'aiutare i pazienti fumatori a liberarsi dalla dipendenza dal tabacco, avremmo realizzato il migliore Obiettivo Salute del secolo. Il tabacco è l'unico prodotto di libero commercio che uccide i due terzi dei suoi consumatori con 10-12 anni di anticipo. Da questa follia sociale dobbiamo uscire e ogni sforzo di Governi e organizzazioni è indispensabile per raggiungere il migliore obiettivo possibile, fino al Tobacco Endgame, l'eliminazione di questa piaga dall'Europa e dal mondo".  Le parole del professor Mangiaracina devono far riflettere.
