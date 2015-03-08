Giornata internazionale della donna: lavoro utopia per molte italiane

Oggi si celebra la Giornata internazionale della donna. Auguri a tutte le donne! Col passar del tempo, il 'genti sesso' ha sicuramente fatto conquiste in numerosi ambiti, a partire dal quello del lavoro. Ancora c'è molto da fare, però, per una completa equiparazione tra donne e uomini.

"In Italia si sfrutta ancora al minimo il ricco potenziale offerto dalle donne nel lavoro... Il tasso di occupazione femminile è ancora fermo al 46%, contro una media Ue del 58,6%, con un gap che si approfondisce nel confronto tra il Nord e il Sud del Paese, soprattutto per quanto riguarda le donne con uno o più figli", recita una nota diffusa qualche giorno fa Confesercenti.

Nel Sud Italia lavora solo il 37,4% delle madri; contro il 61% registrato al Centro e al Nord. "Investire sulle donne non è solo questione di pari opportunità ma è straordinaria occasione di crescita", ha sottolineato la presidente di Impresa Donna Confesercenti Patrizia De Luise.