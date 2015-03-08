Isis attacca sito web Pd toscano: "Hackerato dallo Stato islamico, siamo ovunque"

L’Isis bersaglia il sito del Pd toscano. Tempo fa, lo Stato islamico aveva promesso che, prima o poi, avrebbe issato la sua bandiera sul Colosseo; invece, ha deciso di colpire il sito web dei dem toscani.

Sul sito è apparsa una bandiera nera con scritte bianche: il famigerato drappo dell'Isis. "Hackerato dallo Stato Islamico, siamo ovunque", recita la scritta sulla bandiera dell'Isis.

Dario Parrini, segretario del Partito Democratico, ha asserito che ora non si sa chi possa aver compiuto un gesto del genere. Gli investigatori sono al lavoro per scoprire i responsabili, anche se non sarà facile. Nello specifico, si dovrà scoprire se gli hacker siano effettivamente membri dell'Isis. L'incursione è avvenuta ieri sera, verso le 19.