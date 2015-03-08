Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Isis attacca sito web Pd toscano: "Hackerato dallo Stato islamico, siamo ovunque"

Redazione Avatar

di Redazione

08/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L’Isis bersaglia il sito del Pd toscano. Tempo fa, lo Stato islamico aveva promesso che, prima o poi, avrebbe issato la sua bandiera sul Colosseo; invece, ha deciso di colpire il sito web dei dem toscani.

Sul sito è apparsa una bandiera nera con scritte bianche: il famigerato drappo dell'Isis. "Hackerato dallo Stato Islamico, siamo ovunque", recita la scritta sulla bandiera dell'Isis.

Dario Parrini, segretario del Partito Democratico, ha asserito che ora non si sa chi possa aver compiuto un gesto del genere. Gli investigatori sono al lavoro per scoprire i responsabili, anche se non sarà facile. Nello specifico, si dovrà scoprire se gli hacker siano effettivamente membri dell'Isis. L'incursione è avvenuta ieri sera, verso le 19.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Londra, 23enne passa notte su tetto Parlamento: arrestato

Articolo Successivo

Giornata internazionale della donna: lavoro utopia per molte italiane

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016