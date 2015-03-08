Volete perdere peso? Evitate film drammatici: inducono a mangiare di più
di Redazione
08/03/2015
Chi vuole perdere peso dovrebbe evitare di vedere film tristi, preferendo quelli comici. Il dato è il frutto di un'indagine portata avanti nei cinema di sette stati americani da un'equipe di studiosi della Cornell University.
In sostanza, quando si guarda un film drammatico si tende a mangiare più pop corn o altri cibi da cinema. "I film tristi portano a mangiare di più, è vero e questo comportamento si riferisce a differenti tipi di alimenti, compresi quelli sani. E', quindi, consigliabile tenere lontani gli snack in questi casi. A portata di mano si tenga solo quello che si è preventivamente deciso di mangiare, meglio se sono cibi come frutta e verdura", ha dichiarato Brian Wansink, coordinatore dello studio.
Articolo Precedente
Giornata internazionale della donna: lavoro utopia per molte italiane
Redazione