Giornata Internazionale per L'eliminazione della Violenza contro le Donne: 25 Novembre 2015 Momento di Riflessione

"Per costruire una nuova cultura servono modelli, leggi, educazione, protezione. Oggi c'è una maggiore presa di coscienza femminile, ma molta violenza si agita nel sommerso, non segnalata per paura o scarsa consapevolezza. La violenza domestica è molto più diffusa di quanto si pensi. Resta nella sfera privata in gran parte invisibile e sottodenunciata"

. Ad istituire la Giornata è stata l'Onu con una risoluzione del 1999. Il 25 novembre 1960, nella Repubblica Dominicana,. I loro cadaveri vennero gettati in un dirupo, simulando un incidente. Sono passati oltre 50 anni da quel terribile episodio, avvenuto durante la dittatura di, ma, in fin dei conti, non è poi cambiato molto. Ogni giorno, milioni di donne vengono molestate, seviziate e trucidate; basti pensare ai tantiche avvengono ogni giorno in. E' inammissibile tutto ciò. Bisogna rispettare le donne! Alcuni dati rivelati recentemente dall'Onu lasciano riflettere, come quello sull'occupazione:. Un altro dato, poi, è agghiacciante: nel mondo, il 35% delle donne ha subito almeno una volta una violenza sessuale o fisica. In, quasi una donna su 3 tra i 16 e i 70 anni è stata vittima di violenze fisiche o sessuali. Non si puà restare indifferenti a dati del genere.: bisogna iniziare ad inculcare ai giovani la cultura del rispetto., presidente dell'Associazione Genere Femminile, ha detto: