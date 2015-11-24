U2: 6 e 7 Dicembre a Parigi, Recupero Concerti Sospesi dopo Attentati

"Ciò che è stato portato via a Parigi nella tragica notte del 13 novembre è qualcosa che non si può sostituire. In una notte, gli assassini hanno preso vite, musica e la pace ma non riusciranno mai a rubare lo spirito di una città. E' uno spirito che la nostra band conosce bene e che cercheremo di ritrovare quando ritorneremo per recuperare gli show che sono stati rimandati. Andiamo a Parigi per fare il nostro meglio".

Dopo gli attentati dello scorso 13 novembre a Parigi, gliavevano deciso di annullare i due concerti in programma nella Capitale francese. Ebbene, ora la band irlandese ha annunciato che. A rendere nota la notizia è stato proprio il leader degli U2,Bono Vox e compagni si esibiranno in una struttura molto vicina al, teatro dove i miliziani dell'Isis hanno ucciso. Lo show del 7 dicembre verrà mandato in onda dalla HBO. Molte popstar, italiane e straniere, dopo gli attentati di Parigi hanno deciso di fermarsi, di non esibirsi per rispettare le vittime e i loro parenti. Altri artisti, come, non hanno sospeso i loro tour, fautori del motto