U2: 6 e 7 Dicembre a Parigi, Recupero Concerti Sospesi dopo Attentati
di Redazione
24/11/2015
Dopo gli attentati dello scorso 13 novembre a Parigi, gli U2 avevano deciso di annullare i due concerti in programma nella Capitale francese. Ebbene, ora la band irlandese ha annunciato che le due tappe verranno recuperate i prossimi 6 e 7 dicembre. A rendere nota la notizia è stato proprio il leader degli U2, Bono Vox:
"Ciò che è stato portato via a Parigi nella tragica notte del 13 novembre è qualcosa che non si può sostituire. In una notte, gli assassini hanno preso vite, musica e la pace ma non riusciranno mai a rubare lo spirito di una città. E' uno spirito che la nostra band conosce bene e che cercheremo di ritrovare quando ritorneremo per recuperare gli show che sono stati rimandati. Andiamo a Parigi per fare il nostro meglio".Bono Vox e compagni si esibiranno in una struttura molto vicina al Bataclan, teatro dove i miliziani dell'Isis hanno ucciso 89 persone. Lo show del 7 dicembre verrà mandato in onda dalla HBO. Molte popstar, italiane e straniere, dopo gli attentati di Parigi hanno deciso di fermarsi, di non esibirsi per rispettare le vittime e i loro parenti. Altri artisti, come Madonna, non hanno sospeso i loro tour, fautori del motto "The show must go on".
