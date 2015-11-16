Giornata Mondiale del Diabete, Prevenzione e Conoscenza di una Patologia Infida
di Redazione
16/11/2015
Sabato scorso, 14 novembre 2015, si è celebrata la Giornata Mondiale del Diabete. Come ogni anno, l'obiettivo è far riflettere le persone sull'importanza della prevenzione di una malattia insidiosa che negli ultimi anni ha colpito moltissime persone
Diabete mellito colpisce 10% over 60In molte piazze italiane sono stati allestiti stand presso i quali erano disponibili volontari ed esperti per fornire tutte le informazioni relative al diabete e alla sua prevenzione. Nel mondo è aumentato enormemente il numero dei diabetici. In Italia, lo ricordiamo, il diabete mellito colpisce il 10% degli over 60. Sono molteplici i danni che può causare il diabete all'organismo, che vanno dalle 'semplici' lesioni oculari a patologie come infarti, ictus e neoplasie. Bisogna prevenire, dunque. Molti diabetici non sanno di esserlo e quando lo scoprono è troppo tardi.
Prevenzione: arma fondamentale per combattere il diabetePer tenere alla larga il diabete bisogna modificare la propria dieta e svolgere esercizio fisico. Se si opta per la dieta mediterranea e, ogni giorno, si cammina per almeno 30 minuti viene ridotto non poco il rischio di diabete. Tutte le persone obese e in sovrappeso dovrebbero mutare il proprio stile alimentare e fare sport. Ovviamente, devono fare attenzione alla patologia anche coloro che hanno molti diabetici in famiglia. Lo ricordiamo sempre: prevenire è meglio che curare! Ciò vale, ovviamente, anche per il diabete.
Articolo Precedente
Mengoni Live 2016: Biglietti a Ruba, Nuove Date a Roma e Verona
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023