Mengoni Live 2016: Biglietti a Ruba, Nuove Date a Roma e Verona

di Redazione 16/11/2015

E' uno straordinario momento per Marco Mengoni, cantautore laziale che sta incassando tanti premi. Visto che sono stati letteralmente polverizzati i biglietti del Mengoni Live 2016, si è deciso di raddoppiare altre due performance live Raddoppio date a Roma e Verona Il singolo "Ti ho voluto veramente bene" continua a 'macinare' successi: occupa le prime posizioni delle classifiche dei singoli più venduti. Ricordiamo che il brano anticipa l'uscita di "Le cose che non ho ho", disco attesissimo, che chiude un progetto discografico iniziato con "Parole in circolo". Dopo aver annunciato la doppia data a Milano, arriva anche la straordinaria notizia dei bis a Roma e Verona. Il cantautore di Ronciglione terminerà il Mengoni Live 2016 proprio nella città dell'Arena il prossimo 22 maggio 2016. A Roma, invece, l'artista si esibirà il 12 e il 13 maggio 2016. I biglietti si possono già comprare presso i maggiori rivenditori autorizzati. "Ti ho voluto bene veramente" è disco d'oro "Le cose che non ho" uscirà il prossimo 4 dicembre e, certamente, sarà composto da canzoni emozionanti che faranno subito breccia nel cuore dei fan del cantautore laziale. Intanto il singolo "Ti ho voluto bene veramente" è già disco d'oro. Il video, inoltre, ha incassato circa 9 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il 2015 non può chiudersi in un modo migliore per Marco Mengoni.

