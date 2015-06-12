Home Attualità Giubileo, Renzi non si fida di Marino: commissario sarà Gabrielli?

di Redazione 12/06/2015

Probabilmente sarà Franco Gabrielli, prefetto di Roma, il commissario per il Giubileo 2016. Il premier Renzi non vuole che i 200 milioni di euro che verranno stanziati per il Giubileo del 2016 verranno gestiti dall'inaffidabile Comune di Roma e quindi ha deciso di designare una personalità che non sia il sindaco di Roma. Certo, la scelta provocherà un allargamento della frattura tra Marino e il Pd. Il ministro Paolo Gentiloni ha dichiarato che ancora non è stata presa alcuna decisione, mentre l'assessore alla Legalità, Alfonso Sabella, ha dichiarato oggi: "Poter contare in Campidoglio, per il Giubileo, su una figura come il prefetto Gabrielli sarebbe solo un arricchimento. Sono scelte che spettano al Governo ma fatemi manifestare piena stima per il prefetto, una persona straordinaria".

