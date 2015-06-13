Loading...

Jobs Act: decreti attuativi approvati dal Cdm, ferie si potranno regalare

Redazione Avatar

di Redazione

13/06/2015

Ok del Cdm ai decreti attuativi del Jobs Act. Diversi e importanti i temi affrontati, come i congedi parentali, l'addio ai contratti a progetto e la cassa integrazione. Tra le novità introdotte dal Jobs Act c'è la possibilità per ogni lavoratore di donare le proprie ferie a un collega che ha bisogno, magari perché ha un figlio portatore di handicap. Renzi, sempre orientato a fare come la Germania, ha introdotto anche l'apprendistato scolastico, della durata di 4 anni, che riguarderà i ragazzi delle scuole superiori. Susanna Camusso, numero uno della Cgil, ha detto che il Jobs Act ha contribuito a fare qualche passo in avanti riguardo alla conciliazione.
