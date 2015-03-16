Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Giubileo straordinario: Marino sarà commissario straordinario?

Redazione Avatar

di Redazione

16/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Papa Francesco ha stupito tutti, nelle ultime ore, annunciando un Giubileo straordinario incentrato sulla misericordia. L'evento porterà molti pellegrini a Roma, città che dovrà organizzarsi bene su più fronti, tra cui quello della sicurezza, soprattutto ora che l'Isis si sta facendo sentire fragorosamente.

Verrà nominato un commissario straordinario per il Giubileo? Il Palazzo senatorio dice no. In merito all'ipotesi di un commissario straordinario sul Giubileo, ricordando che la "straordinarietà della figura non prevede necessariamente un soggetto diverso dal sindaco".

Il Campidoglio ha aggiunto che "non esistono norme che obblighino ad individuare l'eventuale commissario in una persona diversa dal sindaco". Ricordiamo che nel Giubileo del 2000 il Governo designò commissario straordinario proprio il sindaco Francesco Rutelli.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rihanna testimonial Dior: "Andare a Parigi è stato incredibile"

Articolo Successivo

Dolce e Gabbana contro adozioni gay, Elton John adirato: "Boicottateli"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025