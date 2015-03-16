Giubileo straordinario: Marino sarà commissario straordinario?

Papa Francesco ha stupito tutti, nelle ultime ore, annunciando un Giubileo straordinario incentrato sulla misericordia. L'evento porterà molti pellegrini a Roma, città che dovrà organizzarsi bene su più fronti, tra cui quello della sicurezza, soprattutto ora che l'Isis si sta facendo sentire fragorosamente.

Verrà nominato un commissario straordinario per il Giubileo? Il Palazzo senatorio dice no. In merito all'ipotesi di un commissario straordinario sul Giubileo, ricordando che la "straordinarietà della figura non prevede necessariamente un soggetto diverso dal sindaco".

Il Campidoglio ha aggiunto che "non esistono norme che obblighino ad individuare l'eventuale commissario in una persona diversa dal sindaco". Ricordiamo che nel Giubileo del 2000 il Governo designò commissario straordinario proprio il sindaco Francesco Rutelli.