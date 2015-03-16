Rihanna testimonial Dior: "Andare a Parigi è stato incredibile"

E' decisamente un bel momento per Rihanna sia sul versante personale che professionale. La popstar barbadiana ha pubblicato recentemente il nuovo disco "FourFiveSeconds", avvalendosi della collaborazione di Paul McCartney e Kanye West, ed è stata scelta come testimonial da Dior, celebre maison.

E' stata la stessa casa di moda francese ad annunciare la partnership con Rihanna. Quest'ultima sarà la prima donna di colore testimonial di Dior.

James Scully, casting director, aveva detto: "Penso che il cast di modelle di Dior sia troppo 'bianco', sembra quasi intenzionale. Quando guardo lo show mi annoio, quasi non riesco a concentrarmi sugli abiti a causa delle modelle". Rihanna ha così commentato la decisione di Dior: "Aver scelto una donna nera è geniale da parte loro. Ciò detto, andare a Parigi è stato incredibile, sono andata a Versailles".