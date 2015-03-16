Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Rihanna testimonial Dior: "Andare a Parigi è stato incredibile"

Redazione Avatar

di Redazione

16/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

E' decisamente un bel momento per Rihanna sia sul versante personale che professionale. La popstar barbadiana ha pubblicato recentemente il nuovo disco "FourFiveSeconds", avvalendosi della collaborazione di Paul McCartney e Kanye West, ed è stata scelta come testimonial da Dior, celebre maison.

E' stata la stessa casa di moda francese ad annunciare la partnership con Rihanna. Quest'ultima sarà la prima donna di colore testimonial di Dior.

James Scully, casting director, aveva detto: "Penso che il cast di modelle di Dior sia troppo 'bianco', sembra quasi intenzionale. Quando guardo lo show mi annoio, quasi non riesco a concentrarmi sugli abiti a causa delle modelle". Rihanna ha così commentato la decisione di Dior: "Aver scelto una donna nera è geniale da parte loro. Ciò detto, andare a Parigi è stato incredibile, sono andata a Versailles".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Omicidio Yara, Bossetti chiederà rito abbreviato condizionato

Articolo Successivo

Giubileo straordinario: Marino sarà commissario straordinario?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019