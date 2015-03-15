Dolce e Gabbana contro adozioni gay, Elton John adirato: "Boicottateli"

I noti stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno fatto indignare molti personaggi famosi gay con le loro dichiarazioni contro l'adozione di bimbi da parte di coppie omosessuali.

Il primo ad attaccare Dolce e Gabbana è stato Elton John, invitando a boicottare i capi D&G. Contro la coppia di stilisti italiani anche personaggi del calibro di Ricky Martin e Courtney Love. Durante un'intervista, Dolce e Gabbana avevano affermato di non condividere le adozioni gay e i "figli della chimica che non hanno mamma e papà".

"Sono siciliano e sono cresciuto con un modello di famiglia tradizionale, fatto di mamma, papà e figli. So che esistono altre realtà ed è giusto che esistano, ma nella mia visione questo è quello che mi è stato trasmesso, e con questi i valori dell'amore e della famiglia. Io sono cresciuto così, ma questo non vuol dire che non approvi altre scelte. Ho parlato per me, senza giudicare le decisioni altrui". Questa la replica di Domenico Dolce alle parole, dure, di Elton John.