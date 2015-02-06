Loading...

#giulezampe: petizione per evitare pignoramento animali domestici

Redazione Avatar

di Redazione

06/02/2015

Non tutti forse lo sanno ma in Italia un animale domestico si può pignorare o sequestrare come se fosse un oggetto qualsiasi. Insomma, la legge italiana reputa cani e gatti come cose. Ciò è inammissibile. Non si può non considerare il grande legame affettivo tra gli animali domestici e i loro padroni.

La blogger, ambientalista e presentatrice Tessa Gelisio, ha promosso la petizione #giulezampe sulla piattaforma Change.org per invitare il premier Renzi a "non considerare più gli animali domestici come semplici oggetti e, per questo, pignorabili o sequestrabili".

La petizione gode del patrocinio della Lega nazionale per la difesa del cane. Chi vuole può sottoscriverla sul web al link http://change.org/giulezampe.

