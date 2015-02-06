TheFork, sito per prenotare ristoranti online: sconti fino al 50%
di Redazione
06/02/2015
TheFork arriva anche in Italia. Di cosa si tratta? E' la piattaforma internazionale di TripAdvisor che consente di prenotare online i ristoranti.
La piattaforma TheFork ha già riscosso molto successo in nazioni come Svizzere, Francia, Belgio e Spagna, vantando oltre 20.000 ristoranti partner. Grazie a TheFork si possono ottenere sconti alla cassa fino al 50%. Un'occasione da non perdere, dunque.
Gli utenti che non sanno dove recarsi, possono tranquillamente leggere consigli e guide, nonché le recensioni di altri clienti. Per provare TheFork potete scaricare l'app sul vostro device oppure andare sul sito thefork.it. Niente di più facile.
