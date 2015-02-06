Malika Ayane: "Adesso e qui" brano che canterà a Sanremo, compreso in "Naïf"

Malika Ayane è tra i concorrenti della prossima edizione del Festival di Sanremo, kermesse canora che inizierà tra qualche giorno. La Ayane ha già partecipato al Festival, portando belle canzoni che, successivamente hanno riscosso successo.

La Ayane canterà sul palco dell'Ariston in brano "Adesso e qui", compreso nel disco "Naïf", che uscirà il prossimo 12 febbraio. I testi sono stati scritti dalla stessa Malika e Pacifico. "Ho voluto raccontare le atmosfere di certe feste e il modo di guardare alle cose con leggerezza, guardando all'oggi", ha rivelato la Ayane nel corso di una recente intervista.

Non ci resta che attendere l'inizio del Festival di Sanremo per vedere Malika all'opera.