Gli Stadio Protagonisti Stasera Della Serata Emozioni Su Rai Due alle 23.50!

. Quelle checi hanno donato, senza riserve, con l'ultimo brano sanremese,, che ha decretato il loro trionfo, fuori da ogni pronostico. Una band con trent'anni di vita alle spalle che ha rivoluzionato il sound della musica italiana, regalandole graffio e personalità; gli stessi della voce di Curreri, a tratti potente, a tratti soffice e graffiata, quasi come una lama che arriva dritta al cuore, con quel modo tutto suo di "andare su", fino a carpire i registri più alti. Inconfondibilmente Stadio, felicissimi di un premio che arriva dopo anni di carriera e sconfitte anche pesanti su quel palco di Sanremo. Per vincere bisogna lottare e non smettere mai di crederci? Certamente. Ma, soprattutto, bisogna avere l'umiltà di mettersi sempre in gioco anche contro chi, appena uscito da un Talent, ha già il privilegio di arrivare in gara tra i Big. Tornare un po' figli, fanciulli, entusiasti della musica e della vita, ma con la saggezza dei genitori, per restare in tema genitoriale, quello delicatamente raccontato in. Questa sera le, dagli esordi della loro pluriennale carriera a quel premio che tanto ha emozionato Curreri, saranno descritte nell'omonimo programma su. L'appuntamento e' per lesul secondo Canale Rai.