Capispalla di mezza stagione: come scegliere?

Ideali per affrontare il clima tipicamente variabile delle mezze stagioni, biker jacket, bomber, trench, sciarpe-mantella e giubbetti di jeans sono i capispalla transeasonal, che salvano il look. Con il clima ballerino che caratterizza la primavera, acquazzoni e repentini sbalzi di temperatura sono sempre in agguato e, pertanto, occorre scegliere capi in grado di rispondere ad ogni evenienza.

Di pelle o di velluto, iconica e versatile, la biker jacket, altresì nota come chiodo, è uno di quei capi passe-partout che ben si adatta ad un look casual ma è perfetta anche in abbinamento ad un abito di chiffon, per smorzare i toni specialmente durante il giorno. È tornato di gran moda anche il bomber classico di tessuto tecnico.

C’è poi il trench, un vero e proprio evergreen, immancabile nel guardaroba di ogni donna, in grado di regalare all’istante un tocco glamour anche alle giornate di pioggia. Dal classico impermeabile beige, sempre squisitamente attuale, ai parka leggeri dal tono decisamente più casual ed ai modelli più originali con stampe raffinate (vedi i giubbotti Patrizia Pepe ), disponibili anche in interessanti nuance pastello, tra cui, ad esempio, il rosa, il giallo e, il trench è un vero must-have.

Direttamente dagli anni Ottanta/Novanta, la giacca in denim è il capospalla par excellence della mezza stagione, in quanto è in grado di proteggere senza appesantire. Pratico, trendy e versatile, il giubbetto di jeans diventa un alleato prezioso nelle stagioni di transizione, quando non si sa mai che cosa indossare, tra cambi metereologici repentini, pioggia e sbalzi di temperatura.

Sì anche alle giacche di pelliccia ecologica, voluminose e colorate, ed alla sciarpa-mantella, da portare sulle spalle sopra la giacca o da sola a mo’ di scialle.

In tweed mélange o velluto francese, anche il maxi blazer maschile, da indossare slacciato, diventa a tutti gli effetti un capo indispensabile per il guardaroba femminile di mezza stagione.