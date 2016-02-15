Karol Wojtyla Ebbe Relazione Epistolare con Donna Sposata
di Redazione
15/02/2016
Papa Giovanni Paolo II ebbe una relazione epistolare con una donna sposata. La sconvolgente notizia è stata riportata dalla BBCUn documentario mandato in onda dalla BBC mostra diverse lettere che Karol Wojtyla scrisse ed inviò ad Anna Teresa Tymieniecka, una scrittrice e filosofa polacca. La relazione andò avanti per circa 30 anni. Ne è certo il giornalista Edward Stourton, colui che ha curato il documentario. Le prime missive indirizzate da Wojtyla ad Anna Teresa, ritrovate nella Biblioteca Nazionale di Polonia, risalgono al 1973; le ultime a qualche mese prima del suo decesso, nel 2005.
"Direi che sono stati più che amici e meno di amanti", ha asserito Stourton, riferendosi al carteggio tra il Pontefice e la donna polacca.Il giornalista, comunque, esclude che Wojtyla abbia violato il suo voto di castità nonostante dalle epistole emergesse una forte attrazione per la Tymieniecka. In una lettera scritta nel 1976, ad esempio, Wojtyla si riferì alla donna così:
"Mia cara Teresa. Tu parli di essere separati, ma io non so trovare risposta e queste parole".In un'altra missiva, invece, il Papa scrisse:
"Già l'anno scorso stavo cercando una risposta a queste parole 'Io ti appartengo', e finalmente, prima di lasciare la Polonia, ho trovato il modo, uno scapolare".La Tymieniecka è deceduta nel 2014, 9 anni dopo la morte di Wojtyla, Papa che rivoluzionò la Chiesa Cattolica con la sua schiettezza, il suo dinamismo, la sua apertura verso i più deboli e oppressi. Uno dei punti più controversi della vita di Papa Wojtyla è stato proprio il rapporto con le donne, specialmente con Anna Teresa, donna polacca molto erudita, con cui scrisse "Persona e atto". Il dottor George Hunston Williams, grande amico della Tymieniecka, rivelò riguardo all'amicizia particolare tra la donna e Wojtyla:
"Facevano lunghe passeggiate, parlavano di filosofia fino a notte fonda e andavano insieme a nuotare. La verità è che quando stavano insieme sviluppavano un'energia erotica non praticata. Sembrava che lei avesse iniziato una relazione romantica con lui".
