Goletta Verde: acque siciliane inquinate, Siracusa e Catania allarmano
di Redazione
27/07/2015
La situazione dei mari italiani non è molto buona, anzi pessima. Cedono anche i 'baluardi' siciliani. Ebbene sì, Goletta Verde ha sottolineato che, su 25 zone analizzate in Sicilia, in 18 punti vengono oltrepassati i limiti fissati dalle regole sulle acque di balneazioneGli attivisti di Goletta Verde sono allarmati particolarmente per le acque di Siracusa e Catania. In determinati punti, infatti, l'inquinamento raggiunge livelli record, come ad esempio alla foce del canale Grimaldi o alla foce Mastringiano. Pippo Giaquinta, membro di Legambiente Priolo, ha asserito: "Il monitoraggio di Goletta Verde evidenzia una situazione critica in particolare alle foci di fiumi e torrenti, canali e lungo tutta la costa siciliana. In provincia di Siracusa, tra i risultati negativi, con la sigla molto inquinato è risultata l'analisi rilevata a Priolo, e più precisamente il campionamento effettuato alla foce del torrente Mostringiano, nella zona industriale". Giaquinta chiede alle autorità di compiere subito accertamenti in merito, in modo da scoprire se qualcuno getta sostanze nocive, di nascosto, in acqua.
