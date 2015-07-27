Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Goletta Verde: acque siciliane inquinate, Siracusa e Catania allarmano

Redazione Avatar

di Redazione

27/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La situazione dei mari italiani non è molto buona, anzi pessima. Cedono anche i 'baluardi' siciliani. Ebbene sì, Goletta Verde ha sottolineato che, su 25 zone analizzate in Sicilia, in 18 punti vengono oltrepassati i limiti fissati dalle regole sulle acque di balneazione

    Gli attivisti di Goletta Verde sono allarmati particolarmente per le acque di Siracusa e Catania. In determinati punti, infatti, l'inquinamento raggiunge livelli record, come ad esempio alla foce del canale Grimaldi o alla foce Mastringiano. Pippo Giaquinta, membro di Legambiente Priolo, ha asserito: "Il monitoraggio di Goletta Verde evidenzia una situazione critica in particolare alle foci di fiumi e torrenti, canali e lungo tutta la costa siciliana. In provincia di Siracusa, tra i risultati negativi, con la sigla molto inquinato è risultata l'analisi rilevata a Priolo, e più precisamente il campionamento effettuato alla foce del torrente Mostringiano, nella zona industriale". Giaquinta chiede alle autorità di compiere subito accertamenti in merito, in modo da scoprire se qualcuno getta sostanze nocive, di nascosto, in acqua.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Manu Chao, count down concerto a Molfetta

Articolo Successivo

Cina, lama rotante gli trancia mano: arto impiantato nella gamba

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025