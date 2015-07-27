Loading...

Cina, lama rotante gli trancia mano: arto impiantato nella gamba

27/07/2015

Sconvolgente intervento chirurgico in Cina, dove un gruppo di chirurghi ha impiantato momentaneamente alla gamba di un operaio la mano precedentemente persa, in attesa del momento migliore per metterla nella sede giusta

    Il complicato e delicato intervento è stato compiuto in un ospedale nella Cine centrale. L'equipe di chirurghi ha ideato tale metodo per salvare la mano persa da un operaio mentre stava lavorando. Secondo la CNN, una lama rotante aveva strappato la mano all'operaio. Ovviamente l'uomo rimase sotto choc. Subito i colleghi lo portarono in ospedale e i medici pensarono di non riattaccare la mano nella sede giusta ma di attendere, impiantandola temporaneamente in una gamba. Tang Yuju, coordinatore dell'equipe di chirurghi, ha spiegato: "Ci sono grandi rischi nel procedere direttamente con l'operazione al braccio, quando i tessuti mozzati della zona sono molto danneggiati". I chirurghi hanno spettato un mese prima di impiantare la mano nel posto giusto. Ora l'operaio sta seguendo un percorso riabilitativo.
