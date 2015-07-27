Loading...

Manu Chao, count down concerto a Molfetta

27/07/2015

Il 'clandestino' Manu Chao torna in Puglia, ospite dell'evento "Luci e Suoni a Levante", organizzato a Molfetta. L'artista si esibirà a partire dalle 21.30, ed è certo che tante persone accorreranno alla banchina di San Domenico

    Manu Chao si è esibito recentemente in America Latina assieme ai suoi colleghi e compagni di viaggio, come Philippe Teboul (batteria) e Madjid Fahem (chitarra), che ovviamente stasera saranno con lui a Molfetta. L'artista si è esibito in Sudamerica per sostenere Ama-zonas, progetto per difendere l'Amazzonia, 'polmone verde della Terra', contro la progressiva disintegrazione perpetrata dall'uomo. Tutto pronto, dunque, a Molfetta per la performance live dell'artista franco-spagnolo, che porterà in Puglia la sua musica particolare e avvincente.
