Grillo accusa Veronesi di speculare su macchine mammografia

Il numero uno del M5S, Beppe Grillo, ha criticato aspramente anche il noto oncologo Umberto Veronesi in occasione del corteo Perugia-Assisi per reclamare la necessità di un reddito di cittadinanza.

"Veronesi va sempre in tv a pubblicizzare la necessità per le donne di fare le mammografie. E dice di farle ogni due anni ma la differenza percentuale di malattia fra chi le fa ogni due anni e chi le fa meno spesso è solo del due per mille. Ma lui magari prende le sovvenzioni per il suo istituto da chi vende le macchine per le mammografie. Questa è politica vera, io non sono un alieno. I farmaci per l'epatite C, per esempio, sappiamo tutti che costano troppo. Devi costringere l'industria farmaceutica a fare dei costi più bassi. E ci vogliono leggi chiare e trasparenti come negli Stati Uniti. E ci vuole trasparenza per sapere chi finanzia cosa", ha esclamato Grillo.