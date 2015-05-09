Loading...

Tar Veneto ammette donne over 43 a fecondazione eterologa

09/05/2015

Sebbene la parte della legge 40 che vietava la fecondazione eterologa sia stata abrogata dalla Consulta un anno fa, ad oggi pochissime donne sono state in grado di 'assaporare' la maternità mediante tale tecnica.

I giudici sono intervenuti in materia ancora una volta. Quelli amministrativi del Veneto, ad esempio, hanno eliminato la delibera regionale che vietava alle donne over 43 di sottoporsi alla fecondazione eterologa.

L'associazione Luca Coscioni esulta, dopo che aveva presentato il ricorso contro il divieto di fecondazione eterologa per le donne over 43. La giustizia amministrativa ha accolto il ricorso per diverse ragioni: illogicità, eccesso di potere, contraddittorietà, errata valutazione di fatto e di diritto. Una bella notizia per le coppie sterili che vogliono sottoporsi alla fecondazione eterologa, ovvero quella che si fonda sull'utilizzo di gameti estranei alla coppia.

