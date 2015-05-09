Subsonica, anoressica nel video di "Specchio": brano contenuto in "Una nave in una foresta"

I Subsonica hanno atto uscire recentemente "Una nave in una foresta", nuovo capolavoro contenente inediti intensi come "Specchio", di cui è stato diffuso nelle ultime ore un video.

Riguardo alla clip di "Specchio", il gruppo piemontese ha detto: "Il video (che vi apparirà bello strano) è la sintesi di un progetto più ambizioso per il quale occorrerà attendere fino alla data del 5 giugno: il "Subsonica Day". Il videoclip è solo la parte centrale di un cortometraggio ("Specchio", appunto), che parla, con linguaggio a metà tra video arte, teatro e documentario, della storia di una persona anoressica. Una persona reale, con la quale, insieme al regista Luca Pastore ("Colpo di pistola", "Corpo a corpo", "Discolabirinto" eccetera) ci siamo confrontati. E ci siamo confrontati anche con terapeuti, e con persone che gestiscono strutture dove il problema viene quotidianamente affrontato. Per ora ci fermiamo qui, il cortometraggio lo vedremo in anteprima tutti insieme al cinema il 5 giugno e con quello vedremo anche le riprese di un bel live. Ma così ora, guardando il clip ne sapete già di più".