Ha avuto 40 figli con 20 donne diverse: "Sto seguendo la parola di Dio"

di Redazione 04/04/2015

La storia di Mike Holpin, un gallese alcolista di 56 anni è arrivata agli onori della cronaca grazie a "Channel 5", che ha raccontato la sua storia durante una trasmissione televisiva; una storia o per meglio dire una vita, nel corso della quale, l'uomo ha avuto ben 40 figli da 20 donne diverse! Un primato che l'uomo intende peraltro mantenere! Mike Holpin che è in carico ai servizi sociali britannici, per i suoi problemi con l'alcol, ha raccontato infatti di amare follemente il sesso e di seguire alla lettera, la massima biblica “andate e moltiplicatevi”! Dei figli che ha avuto in questi anni ammette di non riuscire a ricordare tutti i nomi, ma ha raccontato che hanno fra i 3 e i 37 anni, che molti di loro sono stati affidati ai servizi sociali, essendo egli un alcolizzato ed un donnaiolo e di non avere con molti di loro, alcuna relazione. Ma il suo desiderio è quello di riunirsi con tutti e 40 i suoi figli. La storia di Mike Holpin non ha mancato di sollevare polemiche, in quanto a pagare le scelte dell’uomo sono i contribuenti britannici, che ad oggi, tra servizi sociali e assistenza per lui e i suoi figli, hanno versato all'erario ben oltre 4 milioni di sterline! Michela Galli

