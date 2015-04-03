Monza, multe per studenti che bestemmiano a scuola
di Redazione
03/04/2015
Niente note in caso di parolacce o bestemmie a scuola ma sanzioni pecuniarie. Questa è l'originale idea venuta a una professoressa d'educazione fisica dell’Istituto Olivetti di Monza.
Manuelita Vella ha stabilito una sanzione pari a 0,50 euro per ogni volgarità e 3 euro per le bestemmie. Le somme ricavate verranno corrisposte a un’associazione attiva nella tutela dei bimbi in India.
Articolo Precedente
Ha avuto 40 figli con 20 donne diverse: “Sto seguendo la parola di Dio”
Articolo Successivo
Richard Gere torna al cinema con "Ritorno al Marigold Hotel"
Redazione