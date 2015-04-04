Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Luisa Ranieri conferma la gravidanza: “Sono al 5° mese”

Redazione Avatar

di Redazione

04/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Grandi novità da Luisa Ranieri, che dopo i rumor che negli ultimi tempi correvano sulle pagine di gossip e cronaca rosa, conferma a”Io Donna” la dolce attesa per lei ed il marito e collega Luca Zingaretti, confessando: “E' femmina, sono al 5° mese di gravidanza”. L'attrice rivela di essere questa, una gravidanza che non è stata cercata da lei e dal marito ma accolta con immensa gioia: "Questa gravidanza non l'abbiamo cercata.” e rivela “Siamo tornati da Londra e ci siamo accorti che era successo” quindi aggiunge “Ho 41 anni, ero oltre con i pensieri... Ma l'idea di abortire non mi piace” e conclude “Questa gravidanza è un po' anche un regalo per Emma". Luisa Ranieri e Luca Zingaretti prima di diventare genitori, sono stati insieme 8 anni ed ora, si apprestano ad allargare la famiglia, anche se con qualche pensiero in più: “Mettere al mondo un figlio in questa stagione, è un gesto di amore che richiede anche tanta responsabilità” quindi aggiunge “Con Luca ci interroghiamo spesso sul futuro delle nostre figlie” e fa sapere “Stiamo pensando di andare via dall'Italia,”. Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Francia, bando alle modelle anoressiche sulle passerelle

Articolo Successivo

Ha avuto 40 figli con 20 donne diverse: “Sto seguendo la parola di Dio”

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019