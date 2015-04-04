Home Gossip Luisa Ranieri conferma la gravidanza: “Sono al 5° mese”

di Redazione 04/04/2015

Grandi novità da Luisa Ranieri, che dopo i rumor che negli ultimi tempi correvano sulle pagine di gossip e cronaca rosa, conferma a”Io Donna” la dolce attesa per lei ed il marito e collega Luca Zingaretti, confessando: “E' femmina, sono al 5° mese di gravidanza”. L'attrice rivela di essere questa, una gravidanza che non è stata cercata da lei e dal marito ma accolta con immensa gioia: "Questa gravidanza non l'abbiamo cercata.” e rivela “Siamo tornati da Londra e ci siamo accorti che era successo” quindi aggiunge “Ho 41 anni, ero oltre con i pensieri... Ma l'idea di abortire non mi piace” e conclude “Questa gravidanza è un po' anche un regalo per Emma". Luisa Ranieri e Luca Zingaretti prima di diventare genitori, sono stati insieme 8 anni ed ora, si apprestano ad allargare la famiglia, anche se con qualche pensiero in più: “Mettere al mondo un figlio in questa stagione, è un gesto di amore che richiede anche tanta responsabilità” quindi aggiunge “Con Luca ci interroghiamo spesso sul futuro delle nostre figlie” e fa sapere “Stiamo pensando di andare via dall'Italia,”. Michela Galli

