I clienti anziani sono a piedi, così gli porta a casa la spesa col carrello

di Redazione 09/06/2015

Non appena ha capito che quei due anziani clienti, avrebbero dovuto trasportare a piedi i sacchetti di terra e le piante da giardino appena acquistate dal suo negozio, il B&Q store di Ashford, nel Kent, un negozio di articoli da giardino, Ed Stubbs ha deciso che doveva fare qualcosa! Così ha rimesso i prodotti acquistati nel carrello e li ha accompagnati in prima persona fino a casa! Il 26enne infatti, non appena ha intuito le difficoltà che avrebbero avuto i due signori, nel percorso di ritorno, si è offerto di accompagnarli a casa, portando personalmente il carrello con tutti gli acquisti. Ecco cosa ricorda il ragazzo: “Uno di loro aveva una sedia a rotelle e mi ha detto che voleva caricare i sacchi di terra su sé stesso … Non avevano una macchina e l'altro signore aveva un bastone da passeggio” quindi ha aggiunto “Sono stato più che felice di aiutarli e loro mi hanno ringraziato col cuore”! La foto di Ed che conduce il carrello della spesa, davanti ai due uomini, stà diventando virale via social! Michela Galli

