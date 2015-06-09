Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Fedez litiga in discoteca e scaglia bottiglia contro vetrata: fan ferita

Redazione Avatar

di Redazione

09/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Serata da dimenticare per Fedez. Il noto rapper milanese si trovava nella discoteca Just Cavalli e, quando un gruppo di fan gli ha chiesto un selfie, si è rifiutato in modo volgare. E' nata una discussione accesa. A un certo punto Fedez ha preso una bottiglia  e l'ha scagliata contro una vetrata. Un pezzo di vetro ha preso in pieno una ragazza, che poi è stata trasportata all'ospedale Fatebenefratelli. Il rapper ha cercato di uscire dal locale ma è stato bloccato dal personale della security. Pare che Fedez abbia iniziato ad inveire contro i poliziotti, minacciando di denunciarli. Una magra figura per uno degli artisti più famosi del momento.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Mary Ellen Trainor è morta: recitò ne "I Goonies", grande caratterista

Articolo Successivo

I clienti anziani sono a piedi, così gli porta a casa la spesa col carrello

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016