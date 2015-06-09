Fedez litiga in discoteca e scaglia bottiglia contro vetrata: fan ferita
di Redazione
09/06/2015
Serata da dimenticare per Fedez. Il noto rapper milanese si trovava nella discoteca Just Cavalli e, quando un gruppo di fan gli ha chiesto un selfie, si è rifiutato in modo volgare. E' nata una discussione accesa. A un certo punto Fedez ha preso una bottiglia e l'ha scagliata contro una vetrata. Un pezzo di vetro ha preso in pieno una ragazza, che poi è stata trasportata all'ospedale Fatebenefratelli. Il rapper ha cercato di uscire dal locale ma è stato bloccato dal personale della security. Pare che Fedez abbia iniziato ad inveire contro i poliziotti, minacciando di denunciarli. Una magra figura per uno degli artisti più famosi del momento.
Articolo Precedente
Mary Ellen Trainor è morta: recitò ne "I Goonies", grande caratterista
Articolo Successivo
I clienti anziani sono a piedi, così gli porta a casa la spesa col carrello
Redazione