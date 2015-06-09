Home Cronaca Fedez litiga in discoteca e scaglia bottiglia contro vetrata: fan ferita

Fedez litiga in discoteca e scaglia bottiglia contro vetrata: fan ferita

di Redazione 09/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Serata da dimenticare per Fedez. Il noto rapper milanese si trovava nella discoteca Just Cavalli e, quando un gruppo di fan gli ha chiesto un selfie, si è rifiutato in modo volgare. E' nata una discussione accesa. A un certo punto Fedez ha preso una bottiglia e l'ha scagliata contro una vetrata. Un pezzo di vetro ha preso in pieno una ragazza, che poi è stata trasportata all'ospedale Fatebenefratelli. Il rapper ha cercato di uscire dal locale ma è stato bloccato dal personale della security. Pare che Fedez abbia iniziato ad inveire contro i poliziotti, minacciando di denunciarli. Una magra figura per uno degli artisti più famosi del momento.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp