Protonterapia: bimbo curato al Bambin Gesù, precisione e pochi effetti collaterali

Al 'Bambin Gesù' di Roma è stata sperimentata una nuova terapia per curare i bimbi colpiti da tumore. Si tratta della protonterapia, una specie di radioterapia che, però, si fonda su fasci di protoni. In sostanza, non vengono emessi fotoni.

Gli studiosi ritengono che la protonterapia, giù usata da tempo in numerosi nosocomi americani, sia più precisa e meno dannosa della radioterapia. I medici del 'Bambin Gesù' hanno usato la protonterapia su una bimba di 9 anni affetta da cordoma, una rara forma di neoplasia che colpisce la colonna vertebrale.

I fasci di protoni, a quanto pare, si dirigono solo sulla massa tumorale, senza incidere sui tessuti sani. Gli effetti collaterali, quindi, sono minimi.