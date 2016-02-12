Il Galateo dei Regali

Fare un regalo è un gesto di generosità, una dimostrazione di attenzione, stima, riconoscenza e rispetto per la persona a cui il dono è destinato. Quando si fa un regalo con il cuore, si ha lo stesso piacere di quando se ne riceve uno in prima persona, anzi, talvolta la soddisfazione nel fare una sorpresa gradita è ancor più appagante.

Esistono piccoli accorgimenti e regole di bon ton che è bene tenere presenti quando si fa un regalo. Innanzitutto, un dono deve essere adatto all’occasione ed adeguato al tipo di relazione che si ha con il destinatario. Nella scelta del regalo, fatevi sempre guidare dal buon gusto e dal buonsenso, dall’eleganza e dalla misura, nonché dalla volontà di esprimere gratitudine, affetto e simpatia. Cercate di interpretare i gusti osservando lo stile di vita e gli interessi del destinatario del dono.

Quando dovete fare un regalo, cercate, laddove possibile, di evitare di ridurvi all’ultimo minuto. Prendetevi un po’ di tempo per pensare e lasciar spaziare la mente tra percezioni e suggestioni stimolanti. Le idee migliori, infatti, scaturiscono quando non sono oppresse da scadenze prestabilite.

Qualora si abbia a che fare con una persona spiritosa e capace di apprezzare, può essere simpatico usare l’ironia, sapientemente dosata, per esprimere un sentimento, ma, in ogni caso, il regalo dovrà essere discreto affinché le buone intenzioni non rischino di essere fraintese e l’umorismo non rischi di essere scambiato per presa in giro o allusione offensiva.

Anche il costo è un argomento alquanto delicato, quando si tratta di regali. Un dono estremamente costoso può mettere in imbarazzo, a maggior ragione se non legato ad un motivo particolare.