Impact Farm: Serra Componibile per Produrre Frutta e Verdura in Città

In futuro, tutti potremo coltivare frutta e verdura, anche in città. Come? Grazie a Impact Farm, metodo ideato in Danimarca

"Vogliamo ricollegare le persone al cibo, dando loro uno spazio verde che porta la natura di nuovo nelle nostre città. Con queste serre, inoltre, auspichiamo si riesca a dar vita a una cosiddetta micro-economia perché la volontà è quella di vendere prodotti coltivati a km 0".

Il nuovo sistema per coltivare frutta e verdura anche nelle città è straordinario anche perché è rispettoso dell'ambiente, economico. Bastano pochi metri per montare ile una decina di giorni. Per comporre la serra modulare bastano una decina di giorni. Sembra quasi che si stia montando un mobile acquistato all'Ikea. Impact Farm è stato ideato da un gruppo di designer danesi diretti da. Il box a due piani permetterà alle famiglie di ottenere frutta e verdura tutto l'anno e, eventualmente, produrla per i vicini ristoranti. Quando il box è stato montato si potranno scegliere i semi da piantare, iniziando così un iter che porterà ad ottenere frutta e verdura fresca sempre. Impact Farm è formata da materiali riciclati, quindi si tratta di una serra al 100%e rispettosa dell'ambiente, anche perché si avvale di energie rinnovabili per funzionare (acqua piovana e sole). Grazie alla serra danese per le città si potranno ottenere fino a 3 tonnellate l'anno di frutta e verdura. Un'ingente quantità che può indurre molte persone ad iniziare un'attività professionale in tale campo. Il designer Kjaer ha affermato:Non è difficile montare Impact Farm, così come non è arduo smontarla nel caso in cui si voglia spostarla o, semplicemente, non si voglia più produrre frutta e verdura. Una bella idea quella danese, che consentirà di produrre frutta e verdura fresca nella propria serra anche in città dove, ovviamente, è impossibile coltivare vegetali.